عقوبات أمريكية تشمل أفرادًا وشركات في تركيا

واشنطن (زمان التركية) – قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن واشنطن اتخذت قرارًا بفرض سلسلة من العقوبات على عدد من المواطنين الأتراك والشركات التركية، ضمن قانون منع انتشار الأسلحة النووية.

بومبيو قال إن العقوبات ستشمل 13 شركة وفردا في كل من الصين والعراق وروسيا وتركيا، ضمن عقوبات قانون منع انتشار الأسلحة النووية في إيران وكوريا الشمالية وسوريا (INKSNA).

وأوضح بومبيو أن القرار شمل وضع 5 شركات من الصين وتركيا في القائمة السوداء، بتهمة “دعم برنامج الصواريخ الإيراني”.

وزعم بومبيو أن شركة “Eren” للكاربون النشط والصناعة والتجارة التركية، تدعم برنامج الصواريخ الإيراني، مشيرًا إلى أن المواطن الصيني لوو دينجوين يوفر المنتجات والمستلزمات لبرنامج السلاح الباكستاني.

البيان أشار إلى أن العقوبات تتضمن قيودا على الشركات والأفراد لمدة سنتين، وسيتم تقييد أي عمليات مشتريات حكومية أميركية من خلالهم، أو التعامل معهم ومساعدتهم.

يذكر أنه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانون ميزانية الدفاع والذي يفرض عقوبات على كل من تركيا وروسيا ودول الاتحاد الأوروبي.

وتضمن مشروع القانون عقوبات على الشركات العاملة في مشروع سيل الشمال 2، الذي سيستخدم في نقل الغاز الطبيعي الروسي من بحر البلطيق إلى ألمانيا، مرورًا بتركيا.