أزمة اجتماعية.. ارتفاع حالات الطلاق في تركيا وتراجع الزواج

(زمان التركية) – كشفت إحصائية رسمية جديدة الستار عن نتائج مخيفة حول الأوضاع الاجتماعية في تركيا؛ مشيرة إلى ارتفاع معدلات الطلاق لتصل 1.88 بين كل ألف مواطن عام 2019 فيما سُجلت 36 بالمئة من حالات الطلاق خلال السنوات الخمس الأولى.

الدراسة التي أعدتها هيئة الإحصاء كشفت عن ارتفاع عدد حالات الطلاق في تركيا من 143 ألف و573 حالة في عام 2018 إلى 155 ألف و47 حالة في عام 2019، بنسبة 1.88 بين كل ألف مواطن.

وكانت 36% من حالات الطلاق في عام 2019 كانت خلال السنوات الخمس الأولى من الزواج.

أيضًا تراجعت معدلات الزواج في تركيا لتصل إلى 8% حيث زادت في عام 2019 بنحو 2.3% مقارنة بالمعدلات نفسها خلال عام 2018.

بحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية، فقد سجلت حالات الزواج في عام 2018، نحو 554 ألف و389 حالة، بينما تراجعت في عام 2019 إلى 541 ألف و424 حالة فقط، بنسبة بلغت 6.56 بين كل 1000 مواطن.

قيما سجلت حالات الطلاق في 2018، 143 ألف و573 خلال عام 2018، بينما ارتفعت في عام 2019 لتصل إلى 155 ألف و47 حالة، لتسجل النسبة 1.88 بين كل 1000 مواطن.

التقرير كشف أيضًا أن معدلات الزواج بين الذكور بلغت 27.9%، بينما سجلت 25.0% بين النساء.

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