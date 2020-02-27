السعودية تعلق إصدار تأشيرات العمرة

الرياض (زمان التركية)ـــ علقت الحكومة السعودية تأشيرات العمرة والسياحة في المملكة بشكل مؤقت من أجل التصدي لفيروس كورونا الآخذ بالانتشار في العالم.

وزارة الخارجية السعودية قالت في بيان مساء الأربعاء، إن القرار المتضمن عدة إجراءات اتخذ تحسبا لتفشي الفيروس بين المعتمرين؛ وشمل القرار تعليق تأشيرات العمرة وزيارة المسجد النبوي، والسائحين مؤقتاً.

كذلك تم منع تأشيرات دخول الأجانب من الدول التي يتفشى فيها كورونا.

وقررت السعودية منع دخول حاملي جنسية دول مجلس التعاون الخليجي باستخدام البطاقة الشخصية مع استثناء الموجودين على أراضيها ويرغبون بالعودة لدولهم، كما علقت السماح بخروج السعوديين إلى دول المجلس بالبطاقة الشخصية مع السماح للسعوديين الموجودين بدول المجلس بالعودة إلى البلاد.

ولم تقدم السلطات السعودية موعدًا لاستئناف التأشيرات، وقالت وزارة الخارجية أنه سيجري تقييم الموقف دوريا تبعا للمستجدات، كما طالبت المملكة مواطنيها بعدم السفر إلى الدول التي انتشر بها فيروس كورونا.

وسجلت دول مجاورة للسعودية حالات إصابة بفيروس كورونا على أراضيها منها إيران التي باتت إحدى أكبر مناطق تفشي الفيروس خارج الصين.