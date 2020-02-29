الجيش الليبي يسقط 6 طائرات مسيرة تركية

طرابلس (زمان التركية) – زعم آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش الوطني الليبي، أن وحدات الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط 6 طائرات مسيرة تركية يوم الجمعة.

وقال اللواء المبروك الغزوي إن جماعات تابعة لحكومة الوفاق حاولت الهجوم على قوات الجيش الوطني وضرب المزيد من الأهداف المدنية عن طريق شن هجوم جوي باستخدام الطائرات المسيرة.

وأضاف: “ما زالت عمليات الاستطلاع الرادارية مستمرة لاقتناص ما يسير من طائرات معادية، وهذا ما يؤكد السيادة الجوية للجيش الوطني الليبي”.

فيما أكد شهود عيان، بحسب ما نقله موقع “أحوال تركية”، أن القصف على العاصمة الليبية طرابلس اشتد يوم الجمعة بينما طالب مبعوث الأمم المتحدة بالعودة إلى وقف إطلاق النار المتفق عليه الشهر الماضي.

كما أفاد شهود عيان تردد أصداء قذائف المدفعية في وسط المدينة وتصاعد الدخان الأسود قرب مطار معيتيقة الخاضع لسيطرة الحكومة.