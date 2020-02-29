بيان من البرلمان التركي حول الهجوم العسكري على الجنود في إدلب

أنقرة (زمان التركية)ــ أصدرت الكتل البرلمانية للأحزاب التركية، بيانا يدين الهجوم العسكري الذي أودى بحياة أكثر من 30 جنديا تركيا في إدلب، وصفته بـ”الدنيء والشنيع”.

البيان المشترك، لأحزاب “العدالة والتنمية” و”الشعب الجمهوري” و”الحركة القومية” و”الخير”، أكد على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة السورية يدعمه القانون الدولي، من أجل منع المآسي الإنسانية في المنطقة؛ شريطة الاحتفاظ بحق الرد على الهجمات المرتكبة بحق الجنود الأتراك.

أعرب البيان عن “ثقته التامة بأن الجيش التركي سينفذ بنجاح كبير كما كان دوما، المهمات الموكلة إليه من قبل البرلمان التركي”.

وقال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، “سنرد بشدة على أي هجوم يستهدف بلادنا في ظل تواصل الجهود الدبلوماسية والمبادرات على الصعيد الدولي”.

وأضاف أن تركيا “ليست دولة تلتزم الصمت حيال هجوم يستهدفها مهما كانت الحسابات الدولية، تركيا عنوان السلام والأمان الوحيد في المنطقة، وسترد بالمثل على أي اعتداء ضدها مهما كانت القوة أو التحالف الذي يقف أمامها”.

ومساء الخميس، فقد 33 جنديا تركيًا حياتهم وأصيب 32 آخرين، في قصف جوي شنته قوات النظام السوري على تجمع لهم في محافظة إدلب.

وفي وقت لاحق أعلنت وزراة الدفاع التركية أمس الجمعة مقتل جندي تركي وإصابة اثنين آخرين في هجوم آخر للنظام السوري.