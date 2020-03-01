تركيا تعتقل رئيس تحرير النسخة التركية لـ”سبوتنيك”

أنقرة (زمان التركية) – أعلنت وكالة “سبوتنيك” الناطقة باللغة التركية اليوم الأحد عن اعتقال رئيس تحريرها، ماهر بوزتيبي، في تركيا.

وقالت الوكالة الروسية في بيان لها نشرتها اليوم الأحد “اعتقلت الشرطة التركية رئيس التحرير ماهر بوزتيبي، حيث سيتم نقله إلى قسم الأمن الرئيسي في إسطنبول”.

وكانت الخارجية الروسية أعلنت في وقت سابق أن موظفي وكالة “سبوتنيك تركيا” محتجزون لدى الأجهزة الأمنية منذ يوم أمس، بعدما ذهبوا لمركز الأمن من أجل الشكوى عن هجوم على منازلهم أقدم عليه مجهولون أمس السبت.

ودعت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها السلطات التركية للتدخل في الوضع القائم وتوفير سلامة ممثلي وسائل الإعلام الروسية، والمساهمة في توضيح جميع تفاصيل ما حدث.

من جانب آخر، أفادت الأنباء أن السلطات الأمنية التركية بدأت إجراء تفتيش في مكتب وكالة سبوتنيك بمدينة إسطنبول.