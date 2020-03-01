روحاني يدعو أردوغان لقمة ثلاثية

طهران (زمان التركية) – دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني نظيره التركي رجب طيب أردوغان، لعقد قمة ثلاثية مع روسيا حول إدلب في طهران.

وأجرى روحاني اتصالا هاتفيا بأردوغان، في وقت تبحث فيه أنقرة عن حلول دبلوماسية لدى دول أخرى، مع التصعيد الأخير في إدلب وسقوط عشرات الشهداء من الجيش التركي في قصف جوي شنته طائرات حربية تابعة للنظام السوري يقال إنه بمشاركة روسية.

الرئيس الإيراني حسن روحاني، الذي كان ضامنًا لمفاوضات سوتشي وأستانا الخاصة بالملف السوري، قال إن “طهران مستعدة لعقد قمة ثلاثية بين إيران وروسيا وتركيا ضمن مسار أستانا”.

روحاني أكد لأردوغان أنه يجب اقتلاع العناصر الإرهابية الخطيرة من سوريا.

أما البيان الصادر عن رئاسة الاتصالات في رئاسة الجمهورية التركية، فقد قال: “تم تناول العلاقات الثنائية والأزمات الإقليمية، وعلى رأسها أزمة إدلب، في المكالمة الهاتفية التي تمت بين أردوغان وروحاني”.

ويأتي العرض الإيراني بعد فشل تركيا في إقناع روسيا بقبول عقد قمة رباعيىة حول إدلب بمشاركة فرنسا وألمانيا في 5 مارس/ آذار الجاري.

وبحسب بيان للرئاسة الإيرانية، يوم السبت، قال روحاني خلال اتصال هاتفي مع أردوغان إنه “يجب القضاء على الإرهاب في إدلب والحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء”. وتابع: “بالنظر إلى توافق البلدين على مبادئ حفظ كامل الأراضي السورية والقضاء على الإرهاب وحفظ أرواح المدنيين، فإن حل مشكلة إدلب يمكن حله بسرعة من خلال القمة الثلاثية”. وأضاف روحاني أن “التعاون الثلاثي الروسي الإيراني التركي على مختلف المستويات له أهمية كبيرة، وكما ذكرنا سابقًا، فإن إيران مستعدة لاستضافة القمة التالية لاجتماع رؤساء الدول الثلاث”.

الكرملين أيضًا أوضح أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أيضًا أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، وأكدا على ضرورة تطبيق النقاط والتعهدات التي تم التوصل إليها في اتفاقية سوتشي وأستانا.

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