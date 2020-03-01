وزير دفاع تركيا: أطلقنا عملية “درع الربيع” في إدلب

(زمان التركية)ــ قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن الجيش التركي أطلق “عملية درع الربيع”، ضد قوات الجيش السوري في محافظة إدلب، عقب “الاعتداء الغادر” على القوات التركية يوم الخميس الماضي.

وقتل أكثر من 30 عسكريًا تركيًا في هجوم سوري على تجمع للقوات التركية في إدلب يوم 27 فبراير/ شباط الماضي.

وقال أكار في تصريح للصحفيين بولاية هطاي، “عملية درع الربيع، مستمرة بنجاح” وفق وكالة (الأناضول).

وذكر أنه: تم تحييد ألفين و212 عنصرا تابعا للنظام السوري، وتدمير طائرة مسيرة، و8 مروحيات، و103 دبابات، و72 مدفعية وراجمة صواريخ، و3 أنظمة دفاع جوي لغاية اليوم.

وأضاف قائلا: “لا نية لدينا للتصادم مع روسيا، هدفنا هو إنهاء مجازر النظام ووضع حد للتطرف والهجرة”.

وكان الرئيس اردوغان قال أمس إن القوات التركية قتلت أكثر من 2000 من الجيش السوري في إدلب.

وكان الرئيس التركي رجب أردوغان هدد مطلع الشهرا لماضي برد عسكري واسع لإجبار قوات النظام على الانسحاب إلى حدود منطقة خفض التصعيد بعد محاصرة نقاط المراقبة التركية في إدلب.

وأشار خلوصي أكار إلى أن بلاده تنتظر من روسيا استخدام نفوذها لوقف هجمات جيش النظام وإجباره على الانسحاب إلى حدود اتفاقية سوتشي.

وتابع: “لا يساور أحد الشك أننا سنرد ضمن حق الدفاع المشروع على كافة الهجمات ضد نقاط المراقبة والوحدات التركية في إدلب”.

وأردف: “هدفنا الوحيد في إدلب، عناصر النظام السوري المعتدية على قواتنا المسلحة، وذلك في إطار الدفاع المشروع عن النفس”.

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