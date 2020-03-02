أبو الغيط يناقش الأزمة الليبية مع وزير خارجية الكونغو

القاهرة (زمان التركية)ـــ استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط صباح اليوم الاثنين وزير خارجية الكونغو والذي يقوم حالياً بزيارة للقاهرة، وتناول اللقاء سبل حلحلة الأزمة الليبية.

ووفق بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة تناول اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون المتميزة التي تجمع بين الجامعة العربية وجمهورية الكونغو، وكذا الارتقاء بمسيرة الشراكة العربية الأفريقية في ضوء العلاقات التاريخية وأواصر الصداقة الممتدة التي تجمع بين الجانبين.

وأوضح البيان أن اللقاء تناول أيضاً آخر المستجدات ذات الصلة بالأزمة في ليبيا والجهود العربية والدولية المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية متكاملة للوضع في البلاد، حيث عرض أبو الغيط لمجمل الجهود التي تضطلع بها الجامعة لتثبيت الهدنة القائمة في ليبيا والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بين حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي ومرافقة الأطراف الليبية في مسارات التسوية الثلاث، العسكرية والسياسية والاقتصادية، التي يرعاها المبعوث الأممي غسان سلامة.

كما قام وزير خارجية الكونغو جون كلود جاكوسو قام من جانبه باطلاع أبو الغيط على الدور الذي يسعى الإتحاد الأفريقي إلى القيام به في سبيل حلحلة الأزمة الليبية، بما في ذلك عبر لجنة الإتحاد الأفريقي رفيعة المستوى المعنية بليبيا والتي يتولى رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نجيسو رئاستها وعقدت آخر اجتماع لها في برازافيل يوم 30 يناير الماضي.

وذكر البليان أن أبو الغيط وجاكوسو اتفقا على أهمية توسيع رقعة التعاون القائمة بين الجامعة واللجنة الأفريقية رفيعة المستوى لتأمين الاتساق والتكامل بين الجهود العربية والأفريقية المبذولة لتسوية الأزمة الليبية، وتوحيد موقف المجتمع الدولي من أجل تنفيذ مخرجات قمة برلين ومساندة النشاط الذي يضطلع به المبعوث الأممي في هذا الاتجاه.

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