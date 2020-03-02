حاملة طائرات أمريكية تدخل مياه البحر المتوسط

أنقرة (زمان التركية) – دخلت حاملة الطائرات الأمريكية Dwight d. Eisenhower مياه البحر المتوسط.

وأوضح مسؤولون بالقوات البحرية الأمريكية أن حاملة الطائرات تنفذ عمليات في مجال الأمن البحري بالمياه الدولية.

وأضاف مسؤولو القوات البحرية الأمريكية في تصريحاتهم حول حاملة الطائرات أن الأسطول الأمريكي السادس يجري عمليات لدعم عمليات الأمن البحري بالمياه الدولية بجانب حلفائهم وشركائهم.

هذا وينشط الأسطول الأمريكي السادس، ومقره مطار قاعدة نابولي الإيطالية، في شمال أفريقيا وأوروبا بما يشمل مياه البحر المتوسط.

يشار إلى أن الولايات المتحدة تعارض أنشطة التنقيب التركية في المياه الإقليمية لجيزرة قبرص وتعتبرها غير قانونية.

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