2 مارس 2020

من فضلك اختار القائمة العلويه من القوائم داخل لوحة التحكم
  • search
nesemet
آخر الأخبار
الرئيسيه
آخر الأخبار

حاملة طائرات أمريكية تدخل مياه البحر المتوسط

التاريخ:
فى :آخر الأخبار, العالم
اترك تعليق
10 مشاهدة
حاملة طائرات أمريكية تدخل مياه البحر المتوسط
gazeteciler

أنقرة (زمان التركية) – دخلت حاملة الطائرات الأمريكية Dwight d. Eisenhower مياه البحر المتوسط.

وأوضح مسؤولون بالقوات البحرية الأمريكية أن حاملة الطائرات تنفذ عمليات في مجال الأمن البحري بالمياه الدولية.

وأضاف مسؤولو القوات البحرية الأمريكية في تصريحاتهم حول حاملة الطائرات أن الأسطول الأمريكي السادس يجري عمليات لدعم عمليات الأمن البحري بالمياه الدولية بجانب حلفائهم وشركائهم.

هذا وينشط الأسطول الأمريكي السادس، ومقره مطار قاعدة نابولي الإيطالية، في شمال أفريقيا وأوروبا بما يشمل مياه البحر المتوسط.

يشار إلى أن الولايات المتحدة تعارض أنشطة التنقيب التركية في المياه الإقليمية لجيزرة قبرص وتعتبرها غير قانونية.

kanun
وسوم:

مقالات ذات صله

كلام صادم لنائب تركي عن داعش في تركيا

وثائقي يعري ممارسات أردوغان

قناة العربية تحذف مقابلة مع كولن بعد بثها

عمارة الديمقراطية لأردوغان في إسطنبول