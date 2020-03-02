لو كان بلال هو الشهيد هل كان أردوغان سيضحك!

أنقرة (زمان التركية) – وجهت رئيسة جمعية أمهات الشهداء، باكيزة أكبابا، انتقادات لاذعة للرئيس رجب أردوغان بسبب موقفه خلال الإدلاء بتصريحات حول سقوط الشهداء في إدلب.

‎باكيزة قالت تعليقا على مقتل 33 جنديا تركيا الخميس الماضي في قصف جوي للنظام السوري على إدلب: “لقد ألقى النظام التركي جنودنا في النار. يقولون: (ليمت من يمت، ونعيش نحن”. لا يفهمون الوجع. إن قلبي يحترق).

‎وشددت أكبابا انتقاداتها لأردوغان، قائلة: “بالتأكيد سيضحك أردوغان عند حديثه عن الشهداء. لأن من مات ليس بلال أو ابنه الآخر. وليس أحد أقاربه. وصهره الذي يخرج علينا ليقول يا سادة معدلات التضخم جيدة، والمواطنون يعيشون جيدًا. يا أخي إن المسلم لا يكذب. من يخاف الله لا يكذب”.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا تتواصل الانتقادات شديدة اللهجة ضد الرئيس التركي رجب أردوغان، بعد أن ضحك بصوت مرتفع، صاحبه تصفيق من الحضور، خلال تعليقه الأول على سقوط شهداء من الجيش التركي في قصف جوي سوري على إدلب.

وأثار الرئيس أردوغان غضبا واسعا، عندما تحدث عن واقعة استشهاد الجنود، وتطرق إلى حواره مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحديثهما عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفاجأ الجميع بضحكات عالية، صاحبها تصفيق حار من الحاضرين، وكأن شيئا لم يكن.

أردوغان قال في تصريحات، خلال لقائه مع نواب حزب العدالة والتنمية في إسطنبول: “بالأمس قال ترامب: ما الذي ينتظره بوتين، ماذا يريد؟ فقلت له: إنهم يريدون بترول قامشلي. قال لي: هل هناك بترول؟ قلت نعم، ولكن ليس بقدر بترول دير الزور”، بعدها بدأ أردوغان في الضحك بصوت مرتفع، وسط تصفيق من الجميع.