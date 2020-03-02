6 شركات في تركيا تشهر إفلاسها

أنقرة (زمان التركية) – صدرت موخرا عن القضاء التجاري في تركيا قرارات إفلاس جديدة بحق ست شركات.

وتعمل هذه الشركات في مجالات الغذاء والإنشاء والسياحة.

وفيما يلي طرح بأسماء هذه الشركات:

– “شن أناضول” لمنتجات الذرة: قررت الدائرة الأولى للمحكمة التجارية في غازي عنتاب إفلاس الشركة بموجب القرار رقم 163 / 2020 استنادًا إلى القرار رقم 819 / 2019.

– ألكان للإنشاء والنقل والنفط: قررت الدائرة العاشرة لمحكمة دياربكر إفلاس الشركة بموجب القرار رقم 117 / 2019.

– أسلان للدعم اللوجستي والسياحة: قررت الدائرة الثانية لمحكمة كوجالي إفلاس الشركة استنادا إلى القرار رقم 1059 / 2017.

– أدا للحديد والصلب: قررت محكمة كارشيكايا التجارية إفلاس الشركة استنادا على الملف رقم 515 / 2016.

– بيلجاسان تكنيك للخردوات: قررت الدائرة الأولى للمحكمة التجارية في إزمير بإفلاس الشركة استنادا إلى الإعلان رقم 1341 / 2018.

– أوتو شينلار: قررت الدائرة الأولى لمحكمة بوجاك إفلاس الشركة استنادا إلى الملف رقم 438 / 2018.

يشار إلى أنه خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2019 وصل إجمالي الشركات التركية التي طلبت تسوية إفلاس من المحاكم التجارية 2880 شركة، وذلك بعد أن كان عدد الشركات التي طلبت تسوية إفلاس العام قبل الماضي، 846 شركة.