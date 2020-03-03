الأمم المتحدة: روسيا وتركيا ارتكبتا جرائم حرب في سوريا

نيويورك (زمان التركية) – قالت منظمة الأمم المتحدة إن تركيا والقوات المدعومة منها في شمال سوريا ارتكبوا بجانب روسيا جرائم حرب في المناطق الكردية، فضلًا عن أعمال نهب.

تعليق الأمم المتحدة جاء من خلال تقرير شامل لتطور الأحداث عن الفترة بين يوليو / تموز 2019 وفبراير / شباط 2020‪

أوضح التقرير أن روسيا شنت هجومًا وقصفًا جويًا على معسكر جديد أعيد تأسيسه للفارين من الاشتباكات، وأكدت أن عشرات المدنيين قتلوا في عمليات لروسيا والنظام السوري خلال شهري يوليو / تموز وأغسطس / آب الماضيين.

وقالت الأمم المتحدة: “إن القوات الجوية الروسية، لم تشن هجومها على أهداف عسكرية واضحة بشكل مباشر في كلا الواقعتين. وإنما ما تفعله من هجمات دون التفرقة بين المدنيين والمسلحين يعتبر جريمة حرب. وأن تركيا مسؤولة عن جرائم الحرب التي ارتكبتها الميليشات التابعة لها”.

التقرير أوضح أن هجوما تعرضت له مدينة دير الذور في 22 يوليو / تموز الماضي، أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 43 مدنيًا، مشيرة إلى أن الهجمات تمت من خلال طائراتين حربيتين روسيتين.

كما دعا التقرير إلى إطلاق تحقيقات حول ما إذا تم شن هجوم جوي على قافلة مدينة مكونة من 42 مدنيا على الأقل في مدينة نصيبين أو لا.