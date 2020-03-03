بعد استقالته المفاجأة.. أبو الغيط يشكر غسان سلامة على جهوده

القاهرة (زمان التركية)ـــ عبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن شكره وتقديره للسيد غسان سلامة على الجهود المضنية التي اضطلع بها في سبيل إنهاء الصراع وحالة الانقسام في ليبيا طوال فترة عمله ممثلاً خاصاً لسكرتير عام الأمم المتحدة.

وقال بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة إن أبو الغيط أثنى على قيادة سلامة لبعثة الدعم الأممية في ليبيا والتزامه بخدمة جهود السلام والاستقرار في البلاد، مضيفاً أن الجامعة العربية ستبقى حريصة على مواصلة تعاونها الوثيق مع الأمم المتحدة في كل ما يساهم في التوصل إلى تسوية سياسية متكاملة للوضع في ليبيا وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار والرفاهية.

وطلب غسان سلامة، أمس الاثنين، إعفاءه من مهامه، قائلا إن صحته “لم تعد تسمح بهذه الوتيرة من الإجهاد”.

وغرد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا على تويتر قائلا: “سعيت لعامين ونيف للم شمل الليبيين، وكبح تدخل الخارج، وصون وحدة البلاد”.

وعدد سلامة الجهود الدولية لحل الأزمة الليبية متمثلة في قمة برلين، وصدور القرار 2510، وانطلاق المسارات الثلاثة، ثم أكمل قائلا: “أقر بأن صحتي لم تعد تسمح بهذه الوتيرة من الإجهاد. لذا طلبت من الأمين العام إعفائي من مهمتي آملا لليبيا السلم والاستقرار”.

ولم تنجح قمة برلين، 12 يناير/ كانون الثاني، في وقف إطلاق النار في ليبيا، استمرت المعارك بين الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، لكن الأمم المتحدة قالت مؤخرا إنها تحاول عقد محادثات سلام في جنيف.

والجمعة الماضية، قال سلامة، في تصريحات بمدينة جنيف، إن ليبيا شهدت انتهاكا خطيرا للهدنة، داعيا كل الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار مجددا. وفق موقع (سكاي نيوز).

كما نددت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، في بيان، بهجوم وقع يوم الخميس الماضي، قالت إنه أدى إلى مقتل خمسة أفراد من عائلة واحدة في منطقة خاضعة لسيطرة الجيش الوطني الليبي الذي قال إن الهجوم تم بطائرة مسيرة.

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