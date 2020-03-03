تركيا.. علي باباجان ينشر تغريدة مثيرة على تويتر

أنقرة (زمان التركية) – نشر علي باباجان، نائب رئيس الوزراء الأسبق السابق الذي يعمل على تأسيس حزب سياسي جديد، صورة جديدة على موقع التواصل تويتر التقطها مع عدد من الطلاب الجامعيين.

ويواصل باباجان، الذي يحظى بدعم الرئيس السابق عبد الله جول، أعمال تأسيس الحزب الجديد منذ استقالته من حزب العدالة والتنمية الحاكم العام الماضي، ليلحق برئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو الذي أسس حزب المستقبل.

وغرد باباجان بعد انقطاع عن تويتر بصورة من الاجتماع الذي عقده مع عدد من الطلبة الجامعيين وأضاف للتغريدة وسم “أسمعكم”، قائلا: “اجتمعنا مع طلابنا من 30 جامعة مختلفة. وأترك لكم هنا صورة تذكارية من الفعالية التي تطرقنا خلالها إلى المشكلات الأساسية التي تعاني منها البلاد وسبل حلها”.

وكان باباجان أجرى حوارًا مع قناة “خبر ترك” التلفزيونية في نوفمبر / تشرين الثاني 2019 ليرد على أسئلة الكاتب والإعلامي المعروف فاتح آلتايلي حول الحزب الذي سيؤسسه ورؤيته المستقبلية لتركيا، وملامحه، ووعوده والاختلاف بينه وبين حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي انفصل عنه بسبب “ابتعاده عن معايير ضبط مصنعه”، على حد تعبير باباجان.

وقال باباجان في ذلك الحوار إنه يلتقي بالشباب كثيرًا للاستماع إلى آرائهم ومشاكلهم وتطلعاتهم من السياسة والسياسيين، وأضاف: “لقد اجتمعت مؤخرًا مع عشرة من الشباب الذين حققوا نجاحًا كبيرًا وتمكنوا من الدخول ضمن أول ألف طالب في تركيا نجحوا في الامتحان الجامعي. وبينما نتجاذب أطراف الحديث معهم سألتهم عن أكبر مشكلة يشكون منها فردوا علي بشكل مثير وباعث على الحزن والتفكير، حيث قالوا: نشعر بالاختناق.. لا نستطيع التعبير عن أنفسنا.. نخشى حتى أن ننشر مشاركات عبر الإعلام الاجتماعي أو نقوم بإعادة نشر المشاركات.. نخاف من التصفية عند المقابلة الشفوية وإن نجحنا في امتحان التوظيف العام.. بل نخاف من عدم الحصول على أي عمل حتى في القطاع الخاص بسبب التصنيفات الأيديولوجية.. نخاف أن ننضمّ إلى جيش ضحايا المحسوبية وغياب المساواة في الفرص رغم أهليتنا وكفاءتنا..”.

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