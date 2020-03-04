أبو الغيط يبحث مع وزير خارجية تونس تسوية الأزمة الليبية

القاهرة (زمان التركية)_ بحث الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط صباح اليوم الأربعاء مع وزير الشئون الخارجية التونسي نور الدين الري العمل على تسوية سياسية في ليبيا بعيداً عن التدخلات الأجنبية.

ويترأس الوزير الري وفد بلاده في اجتماع مجلس الجامعة الذي يعقد اليوم على المستوى الوزاري بمقر الأمانة العامة بالقاهرة.

وجاد في بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة أن أبو الغيط استهل اللقاء بالترحيب بالوزير التونسي وتهنئته على توليه مهام منصبه في الحكومة التونسية الجديدة التي شكلها رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ، متمنياً له كل التوفيق والسداد ومؤكداً على حرص الجامعة العربية على مواصلة تعاونها مع الدولة التونسية في كل ما يحقق لها ولشعبها مصالحها وأهدافها ويدعم من العمل العربي المشترك.

أضاف البيان أن أبو الغيط والوزير الري بحثا مجمل الأوضاع على الساحة العربية وأبرز القضايا المعروضة على جدول أعمال المجلس الوزاري للجامعة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ومواصلة الجهود العربية دعماً للقيادة الفلسطينية في مواجهة صفقة القرن التي طرحتها الإدارة الأمريكية والمخططات الإسرائيلية أحادية الجانب في الأرض الفلسطينية المحتلة، ودفع الجهود العربية والدولية الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية للأزمات في سوريا واليمن وليبيا.

ووفق البيان أكد وزير الخارجية التونسي على حرص تونس على مواصلة دورها الداعم للجامعة العربية ولكل ما تقوم به في سبيل الارتقاء بمستوى العمل العربي المشترك والدفاع عن مصالح الدول والشعوب العربية، بما في ذلك في سياق عضويتها الحالية في مجلس الأمن والتي تمتد حتى نهاية عام 2021 .

وذكر البيان أن أبو الغيط والوزير الري اتفقا على وجه الخصوص على أهمية تعزيز الدور العربي من أجل التوصل إلى تسوية سياسية جامعة ووطنية خالصة للوضع في ليبيا بعيداً عن التدخلات الأجنبية وعبر الوقف الفوري للعمليات العسكرية الدائرة حول العاصمة طرابلس واستكمال مسارات الحوار الأمنية والسياسية والاقتصادية التي ترعاها الأمم المتحدة.

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