بوتين يرفض عرض ميركل للمشاركة في قمة إدلب

برلين (زمان التركية) – أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفض المشاركة في قمة رباعية لبحث قضية إدلب.

وقالت ميركل أمس الثلاثاء خلال كلمة أمام البرلمان الفيدرالي الألماني، إنها دعت الرئيس الروسي بوتين للمشاركة في قمة رباعية بشأن إدلب، مشيرة إلى أن بوتين قابل عرضها بالرفض.

بوتين رفض المشاركة في القمة في الوقت الذي تتصاعد وتيرة الأحداث في مدينة إدلب شمال سوريا، وتتجه الأنظار نحو تركيا وروسيا بصفتهما اللاعبين الرئيسين في الأزمة التي لا تعرف نهاية.

الأزمة ازدادت سخونة واشتعالًا خلال الأسبوع الماضي، مع شن القوات الجوية السورية التابعة لبشار الأسد قصفًا جويًا على مواقع للجيش التركي في شمال سوريا، أسفرت عن سقوط اكثر من ٣٠ شهيدا، بحسب الأرقام الرسمية، لتبدأ بعدها تركيا التكشير عن أنيابها وشن هجمات جوية فوق إدلب لاستهداف مواقع ومعدات عسكرية تابعة للنظام السوري.

فشل عقد القمة الرباعية التي أيدها أردوغان وكان من المنتظر عقدها في إسطنبول لا يعني أن زعيما تركيا وروسيا لن يلتقيا إذ أن بوتين أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيناقش أزمة إدلب مع أردوغان في موسكو.

أردوغان لمح في تصريحات سابقة إلى أن القمة قد تكون ثلاثية أو رباعية بمشاركة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

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