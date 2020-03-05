5 مارس 2020

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فيديو.. بوتين يستدعي وفد أردوغان لمصافحته والرئيس التركي يفعل العكس

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فى :آخر الأخبار, العالم
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فيديو.. بوتين يستدعي وفد أردوغان لمصافحته والرئيس التركي يفعل العكس
gazeteciler

موسكو (زمان التركية)ـــ قبل انطلاق القمة الثنائية حول إدلب في موسكو مساء الخميس، صافح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره التركي رجب أردوغان، ثم أشار بوتين بيده للوفد التركي المكون من صهر أردوغان بيرا ألبيراق وزير المالية ووزير الدفاع خلوصي أكار ورئيس المخابرات هاكان فيدان ليأتوا لمصافحته؛ بينما توجه أردوغان بنفسه إلى مصافحة وزير الخارجية الروسي.

وانتهت القمة الثنائية والتي امتدت لقرابة ثلاث ساعات، دون الإعلان عن تفاصيل.
ولم يتم تنظيم مؤتمر صحفي لإعلان نتائج المباحثات الثنائبة، رغم الإعلان عن ذلك قبيل عقد القومة، الأمر الذي علق عليه نشطاء بالقول إن ذلك يدل على أن الطرفين لم يتوصلا إلى نتائج مرضية.

وعقد بوتين وأردوغان اجتماعا مغلقا ثم انضم إليهما وفدا البلدين في وقت لاحق.

وقال الرئيس التركي رجب أردوغان خلال لقائه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس قبيل انعقاد القمة الثنائية حول إدلب إن الأزمة في المنطقة كبيرة وأن أي قرار سنتخذه سيؤثر عليها.

 

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