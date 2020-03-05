مسئول صحي بريطاني: الكمامة الطبية تستخدم في هذه الحالة..

لندن (زمان التركية)ـــ حذر وكيل وزارة الصحة البريطاني كريس وايت من أن استخدام الكمامات الطبية لمكافحة التفشي المستمر لفيروس كورونا لا فائدة كبيرة له.

وقال الدكتور وايت خلال حديثه إلى “سكاي نيوز” يوم الأربعاء: “نصيحتنا بشأن استخدام الكمامت الطبية واضحة: إن استخدام الكمامات الطبية لا يقلل من خطر الإصابة إذا لم تكن مصابًا. لهذا السبب لا نوصي بها. أحيانًا يكون الشخص الوحيد الذي نطلب منه استخدام الكمامة الطبية هو المصاب بالفعل. الغرض هنا هو المساعدة في منعهم من نشر المرض”.

وكيل وزارة الصحة البريطانية اقترح بدلا من ذلك أن يغسل الناس أيديهم بانتظام لمدة 20 ثانية تقريبًا.

ونصح الجمهور بعدم تغيير سلوكهم اليومي المعتاد في هذه المرحلة، وحذر من أن هذا قد يكون ضروريًا على المدى الطويل عند “اتخاذ إجراءات أكثر تطرفًا”.

تسرد وثيقة الحكومة البريطانية المؤلفة من 27 صفحة عددا من التدابير الممكنة للمساعدة في التصدي للوباء، وتشمل هذه إغلاق المدارس وتقليل عدد الاجتماعات بالأماكن المزدحمة.

يعتقد خبراء العلوم الحكوميون أن عدد الحالات في المملكة المتحدة سيصل إلى الذروة بعد شهرين أو ثلاثة أشهر من انتشار المرض.

اعتبارا من يوم الثلاثاء، تم تشخيص 51 شخصا مصابا بفيروس كورونا في المملكة المتحدة مع فيروس كورونا.

في حديثه إلى مجلس العموم يوم الثلاثاء، قال وزير الصحة مات هانكوك إن الوضع الذي يواجه البلاد “يزداد حدة”.

قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إنه واثق من أن الشعب البريطاني سيتغلب على “التحدي الوطني” الذي يسببه فيروس كورونا”.