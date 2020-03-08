العدالة والتنمية يرسل شاحنات القمامة لحزب داود أوغلو خلال وجوده

أنقرة (زمان التركية) – وجه حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا رسالة ضمنية لعضو الحزب السابق ورئيس حزب المستقبل أحمد داود أوغلو، عقب توجهه إلى مسقط رأسه بمدينة قونيا لافتتاح رئاسة الحزب بالمدينة.

وقامت بلدية “سلجوق لو” التابعة لحزب العدالة والتنمية بإرسال موكب من شاحنات جمع القمامة أمام مبنى الحزب، كما نشرت البلدية على حسابها في موقع تويتر تغريدة تضمنت عبارات حادة.

وكان داود أوغلو قد توجه يوم السبت إلى قونيا من أجل افتتاح رئاسة شعبة حزب المستقبل بالمدينة عقب افتتاحها في كل من إسطنبول وأنقرة.

وخرج موكب من آلاف السيارات لاستقبال داود أوغلو على امتداد مئة كيلومتر خارج مدينة قونيا.

وتسبب وضع بلدية “سلجوق لو”، التي يتولى إدارتها حزب العدالة والتنمية الحاكم، شاحنات جمع القمامة أمام مبنى الحزب قبل افتتاحه على الفور في إغضاب أعضاء حزب المستقبل.

وزُعم أن البلدية وضعت شاحنات القمامة لقطع الطريق أمام الموكب.

وفي السياق نفسه نشرت بلدية سلجوق لو على حسابها بموقع تويتر صورة لشاحنات القمامة وعلقت عليها قائلة: “أتينا لجمع القمامة مثلما نفعل دائما”.

وبهذا يكون حزب المستقبل قد انتهى من افتتاح أفرع له له في أكثر من 40 مدينة تركية.

وتأسس حزب المستقبل على يد رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، نهاية العام الماضي بعد أشهر من استقالته من حزب العدالة والتنمية الحاكم، على خلفية تحويله للتحقيق.