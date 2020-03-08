تركيا.. داود أوغلو يكذب أردوغان

أنقرة (زمان التركية) – أحرج رئيس حزب المستقبل التركي، أحمد داود أوغلو، الرئيس رجب أردوغان الذي اشتكى من عدم تواصل قيادات المعارضة معه لتعزيته في استشهاد جنود أتراك في سوريا.

وفي كلمته خلال حفل افتتاح رئاسة حزبه بمدينة قونيا، أفاد داود أوغلو أن أردوغان لم يجب على اتصاله الهاتفي رغم أنه كان اشتكى في تصريحاته من عدم تواصل زعماء المعارضة معه وتقديم العزاء له عقب استشهاد 34 جنديا تركيا في إدلب.

داود أوغلو قال منتقدا تأخر التعليق الرسمي على قصف الجنود في إدلب: “كان الشعب التركي بأكمله مستيقظا في ليلة 27 فبراير/ شباط التي شهدت استشهاد 34 من جنودنا. أراد الشعب أن يدلي أي مسؤول بتصريحات حول الأمر. أردنا أن يدلي مسؤول من السلطة الحاكمة بتصريح يوضح فيه الأمر، لكننا لم نتلق أية تصريحات حتى الصباح. أعددنا خطة واتصلنا هاتفيا بقيادات كل الأحزاب السياسية وأجاب على اتصالنا كل من السيد كليجدار أوغلو والسيدة مرال أكشنار والسيد كرم الله أوغلو ما عدا رئاسة الجمهورية”.

واقعة استشهاد أكثر من 30 جنديا يوم 27 فبراير/ شباط الماضي في مدينة إدلب في قصف جوي سوري مدعوم من القوات الروسية، أثار موجة من الاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حجب المعلومات حول عدد الضاحيا وأسمائهم وتأخر الإعلان الرسمي عن وفاتهم .

يذكر أن السلطات التركية أصدرت قرارًا بإلقاء القبض على 12 شخصًا، قاموا بنشر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق باستشهاد جنود أتراك في مدينة إدلب السورية.

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