9 مارس 2020

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الجامعة العربية تدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني

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فى :آخر الأخبار, العالم العربي
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الجامعة العربية تدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني
gazeteciler

القاهرة (زمان التركية)ـــ أدانت جامعة الدول العربية الإثنين، التفجير الإرهابي الذي استهدف موكب رئيس الوزراء السوداني د. عبد الله حمدوك صباح اليوم بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وعبرت الجامعة وفق بيان عن “صدمتها جراء وقوع هذه المحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس الوزراء”.

وجددت التزامها بالوقوف مع السودان في عملية الانتقال الديمقراطي التي تمر بها البلاد وفي كل ما يتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنه واستقراره ومواجهة كل تهديد يمس سلامة أراضيه ورفاهية شعبه.

ونجا حمدوك من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة، وقال التلفزيون السوداني إن رئيس الوزراء نقل إلى مكان آمن.

رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قال في تغريدة عبر تويتر “أطمئن الشعب السوداني أنني بخير وصحة تامة”.

kanun
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