الجامعة العربية تدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني

القاهرة (زمان التركية)ـــ أدانت جامعة الدول العربية الإثنين، التفجير الإرهابي الذي استهدف موكب رئيس الوزراء السوداني د. عبد الله حمدوك صباح اليوم بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وعبرت الجامعة وفق بيان عن “صدمتها جراء وقوع هذه المحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس الوزراء”.

وجددت التزامها بالوقوف مع السودان في عملية الانتقال الديمقراطي التي تمر بها البلاد وفي كل ما يتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنه واستقراره ومواجهة كل تهديد يمس سلامة أراضيه ورفاهية شعبه.

ونجا حمدوك من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة، وقال التلفزيون السوداني إن رئيس الوزراء نقل إلى مكان آمن.

رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قال في تغريدة عبر تويتر “أطمئن الشعب السوداني أنني بخير وصحة تامة”.

أطمئن الشعب السوداني أنني بخير وصحة تامة. ما حدث لن يوقف مسيرة التغيير ولن يكون إلا دفقة إضافية في موج الثورة العاتي، فهذه الثورة محمية بسلميتها وكان مهرها دماء غالية بذلت من أجل غدٍ أفضل وسلام مستدام. pic.twitter.com/jBezmJKqsz — Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) March 9, 2020

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