السعودية تعلق السفر إلى 5 دول جديدة بينها تركيا

برلين (زمان التركية)ـــ علقت الحكومة السعودية اليوم الإثنين سفر مواطنيها إلى 5 دول جديدة من بينهم تركيا، بغرض الحد من وصول فيروس كورونا إلى المملكة.

وقررت حكومة المملكة تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا إلى كل من (سلطنة عمان، والجمهورية الفرنسية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والجمهورية التركية، ومملكة إسبانيا)، وتعليق دخول القادمين من تلك الدول، أو دخول من كان موجودًا بها خلال 14 يومًا السابقة لقدومه. وفق وكالة الأنباء السعودبة.

كما قررت السعودية إيقاف الرحلات الجوية والبحرية بين المملكة والدول المذكورة.

واستثنى من ذلك رحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية.

ووفق الوكالة سيكون لوزارتي الداخلية والصحة قرار التعامل مع الحالات الإنسانية والاستثنائية، بما لا يخل بالتدابير الاحترازية والوقائية اللازمة.

وياتي القرار إلحاقًا بقرار تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا إلى كل من (الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، وجمهورية لبنان، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية كوريا الجنوبية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إيطاليا، وجمهورية العراق).

وقال صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية إنه تعليق السفر ياتي وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (COVID19) ومنع انتشاره.