الشؤون الدينية التركية تنفق 45 مليون ليرة على مركز ديني

أنقرة (زمان التركية) – أثارت رئاسة الشؤون الدينية التركية حالة من الدهشة بالتكلفة الإجمالية لمركز دنيزلي التخصصي العالي الذي تسعى للانتهاء منه بحلول العام القادم وذلك بعد إنفاقها نحو 65 مليون ليرة حتى اليوم على مجمع “حاربوت” بمدينة ألازيغ، إذ تبين أن تكلفة المركز التعليمي الذي تنشئه الشؤون الدينية تحت مسمى “مركز التخصص الأعلى الديني” تجاوزت أربعين مليون ليرة.

وكشف البرنامج الاستثماري للرئاسة التركية لعام 2020 تكلفة مركز دنيزلي التخصصي العالي الديني الذي تم وضع حجر أساسه في عام 2018 بمدينة دنيزلي خلال حفل حضره رئيس الشؤون الدينية، علي أرباش، ووزير الاقتصاد آنذاك، نهاد زيباكجي والمخطط إنهائه في عام 2021، تبلغ نحو 45 مليون ليرة.

وتبين أنه حتى اليوم تم إنفاق 35 مليون و883 ألف ليرة على المركز الديني الذي تم الانتهاء من تصميمه في عام 2018 ووضع حجر أساسه في عام 2018.

وأشار البرنامج الاستثماري للرئاسة التركية لعام 2020 إلى تخصيص 401 مليون و580 ألف ليرة من الموازنة العامة لأجل دنيزلي، حيث تم تخصيص هذا المبلغ من أجل العديد من الاستثمارات بالمدينة، من بينها مدارس ومستشفيات وتطوير شبكة الصرف، على أن يتم استخدام 1 في المئة من هذا المبلغ من أجل مركز دنيزلي التخصصي العالي الذي تنشئه رئاسة الشؤون الدينية.

جدير بالذكر أن مركز دنيزلي التخصصي العالي، تردد ذكره في الرأي العام التركي لأول مرة في عام 2016، وزعم حينها إنشائه بهدف قطع الطريق على الكيانات التي تستغل الدين، وقيل إنه خُصصت له مساحة 28 ألف مترمكعب في دنيزلي.

وشهد عام 2019 إنفاق 35 مليون و883 ألف ليرة في إطار المشروع. وتبين أن المركز، الذي سيتم إنشاؤه ضمن المشروع الذي أنهت الحكومة جزءا كبيرا منه، سيتألف من سبعة طوابق.

وسيضم المركز 18 غرفة دراسة تسع كل منها 20 طالبا، مما سيتيح لـ360 طالبًا في الوقت نفسه بجانب ثمانية أجنحة ومقصف يسع لـ500 شخص.

هذا وسيتضمن المركز أيضا صالات رياضية وحمامات تركية.