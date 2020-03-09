المرصد السوري: تركيا تنقل دفعة جديدة من “المرتزقة السوريين” إلى طرابلس

برلين (زمان التركية)ـــ قال المرصد السوري لحقوق الإنسان استنادا إلى “مصادر” إن عشرات المسلحين السوريين سيتم نقلم عبر تركيا إلى ساحات القتال في طرابلس.

المرصد نقل عن ما أسماها “مصادر موثوقة”، أن “دفعة جديدة من فصيل لواء المعتصم سيتم نقلها إلى ليبيا من قبل تركيا خلال الساعات القادمة” بغرض سد العجز في صفوف المقاتلين بعد فرار عدد منهم نحو أوروبا.

وقال المرصد السوري في تقرير اليوم الأحد أنه تلقى معلومات مفادها أن “نحو 40 من فصيل الحمزات وفصائل أخرى فروا إلى إيطاليا خلال الساعات الفائتة، ليرتفع تعداد المقاتلين السوريين الذين فروا من ليبيا إلى أوروبا إلى نحو 200”.

وقال المرصد السوري إنه وثق مقتل “117 مقاتل من فصائل “لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه” في ليبيا “على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس بالإضافة لمحور مشروع الهضبة ومناطق أخرى في ليبيا”.

ويبلغ عدد المسلحين الذين نقلوا من تركيا غلى طرابلس حتى الآن “نحو 4750 مرتزق”، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1900 مجند. وفق المصد السوري.

وكان الرئيس التركي رجب أردوغان أقر الشهر الماضي لأول مرة بتجنيد مقاتلين سوريين للقتال في طرابلس مع القوات التركية بجانب قوات حكومة الوفاق الوطني، كما اعترف أيضا بسقوط قتلي بينهم في طرابلس.

وتعرض عدد من الصحفيين الأتراك للاستجواب والاعتقال على خلفية تناولهم اخبارها عن عودة جثامين ضبط أتراك من ليبيا، ودفنهم دون إجراءات رسمية.