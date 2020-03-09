“فيفا” يؤجل تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2022

زيورخ (زمان التركية)ــ قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الإثنين، تأجيل تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر 2022، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأعلن “فيفا” برئاسة جياني إنفانتين، في بيان رسمي، تأجيل مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، وكأس آسيا 2023، والتي كانت مقررة بين 23 و31 آذار/ مارس الحالي، و1و9 حزيران/ يونيو المقبل. وفق وكالة الأناضول.

وجاء في البيان: “إنه وبعد التشاور مع الاتحادات الآسيوية الأعضاء، وافق فيفا والاتحاد الآسيوي لكرة القدم على تأجيل المباريات القادمة المقررة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022”.

وأضاف فيفا، أنّه سيناقش مع الاتحاد الآسيوي المزيد من التفاصيل عن مواعيد إقامة المباريات المؤجلة.

القرار يأتي وسط ارتفاع الحالات الإيجابية المسجلة بفيروس كورونا في آسيا، ما أدى إلى إلغاء وتأجيل العديد من الأحداث الرياضية وإقامة بعضها دون جمهور.