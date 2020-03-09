هل قال وزير خارجية روسيا لأردوغان “أحبك”!

موسكو (زمان التركية) – علقت وزارة الخارجية الروسية على الادعاءات التي تداولتها وسائل الإعلام والصحف التركية، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، حول قول وزير الخارجية سيرجي لافروف “أحبك يا طيب” للرئيس التركي أردوغان، خلال قمة موسكو التي أجريت بين أردوغان وبوتين في 5 مارس/ آذار الجاري.

بعد انتهاء التصريحات الصحافية لكل من بوتين وأردوغان، وجه أردوغان سؤالًا لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن طريق وزير خارجيته مولود جاويش أوغلو، إلا أنه لم يدرك أن الميكروفون لا يزال مفتوحًا، حيث سأل أردوغان لافروف عما إذا كان قد تم الحديث والتفاوض مع الأسد أيضًا في يتعلق بالقرارات المشتركة التي توصلت إليها القمة.

كان الرد من لافروف أنه مال إلى أذن أردوغان، وهمس له في أذنه “أعجبت برابطة عنقك”، وهو ما كان واضحًا في صوت المايكروفون، إلا أن وسائل الإعلام التركية زعمت أن لافروف قال لأردوغان “أنا أحبك يا طيب”.

غير أن الخارجية الروسية قالت إن وسائل الإعلام التركية نقلت كلاما غير صحيح، ونفت ما أوردته.

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