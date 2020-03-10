المعارضة التركية: لماذا لم يقل أردوغان “One Munite” لبوتين؟

أنقرة (زمان التركية) – انتقد المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهورية، فائق أوزتراك، واقعة إهانة الرئيس التركي رجب أردوغان والوفد المرافق له بتعمد جعلهم ينتظرون الرئيس الروسي، بينما كان من المفترض حدوث العكس.

فائق أوزتراك أعاد التذكير بالواقعة الشهيرة في منتدى دافوس عام 2008 عندما قاطع أردوغان رئيس الإسرائيلي شيمعون بيريز بحدة قائلا جملته الشهيرة “One Munite”، موضحًا أن أردوغان لم يستطع تكرارها أمام بوتين الذي جعله ينتظر لمدة دقيقتين كاملتين خلف الأبواب المغلقة.

وقال أوزتراك في تصريحاته: “أردوغان لم يتمكن من سؤال بوتين 4 أسئلة. أردوغان لم يستطع قول “One Minute” لبوتين الذي جعله ينتظر لمدة دقيقتين. فقد تركوهم ينتظرون لدقائق أمام أبواب بوتين. وأصبحوا فكاهة للإعلام الروسي… لقد فقدنا شهدائنا خارج حدودنا، لماذا؟ ننتظر منكم إجابة معقولة”.

وتابع أوزتراك قائلاً: “بينما كنا ننتظر اعتذاراً من بوتين رأينا أردوغان فرح بتقديم بوتين التعازي لنا في شهدائنا”.

ولفت أوزتراك إلى ضرورة وقف العمليات العسكرية التركية في إدلب عاجلاً تفاديًا لسقوط مزيد من الشهداء، ثم تساءل قائلاً: “من ولماذا دفع جنودنا إلى ساحة المعركة في إدلب دون توفير غطاء جوي؟”

وأضاف: “ونقولها مرة أخرى: لماذا نرسل جنودنا ومن يرسلهم إلى إدلب، دون أن نحقق سيطرة جوية في المنطقة ودون أن ننسق مع المسؤولين الروس؟”، مشيرًا إلى أن مسؤولي الحكومة كانوا يعتقدون أنهم سيحققون النصر لكي يستخدموا ذلك في السياسة الداخلية.

وكانت قناة تلفزيونية روسية بثت لقطات تظهر انتظار الرئيس التركي رجب أردوغان والوفد المرافق وصول نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الرواق على عكس المفترض، وذلك قبيل اللقاء الذي جمعهما الأسبوع الماضي في العاصمة الروسية موسكو لبحث التطورات في إدلب.

وتظهر اللقطات التي بثتها القناة إهانة الروس لأردوغان قبيل المؤتمر الصحفي.

وترجل أردوغان من المصعد قبل بلوغ الصالة التي سيلتقي بها نظيره الروسي بوتين من ثم سار لمدة دقيقتين في أروقة القصر الطويلة التي احتوت لوحات الرؤساء الروس الذين حارب غالبيتهم الدولة العثمانية والمعلقة بأروقة الكرملين.

ولم تنتهِ الإهانة عند ذلك، حيث ترك أردوغان لينتظر، بينما يظهر على تصرفات ووجوه أفراد الوفد المرافق لأردوغان اللحظات المزعجة التي مروا بها، حيث قام البعض منهم بالنظر إلى الساعة بينما أقدم البعض الآخر على تفقد جدران الرواق.

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