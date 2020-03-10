تركيا.. نشطاء يطلقون استغاثة لإنقاذ طالبات يتعرضن للتعذيب

أنقرة (زمان التركية) – أطلق عدد من النشطاء الأتراك حملة لجمع توقيعات للتحقيق في مزاعم تعرض 50 طالب وطالبة محتجزين داخل وحدة مكافحة الإرهاب في أنقرة حيث تم اعتقالهم في الذكرى السنوية لانقلاب ٢٨ فبراير/ شباط.

وانطلقت حملة التوقيعات على موقع Change.org تحت شعار ” الطالبات يتعرضن للتعذيب في أنقرة”، حيث أشارت الحملة إلى تعرض 60 شخصا معتقلا من بينهم طالبات جامعيات للتعذيب في أنقرة وطالبات الحملة بالتحقيق فيما تعرضت له المعتقلات من سوء معاملة والتعرية والتهديد إضافة

إهانة المحامين المدافعين عنهم.

هذا وأشار النشطاء إلى أن نقابة المحامين في أنقرة وثقت ببلاغ أعمال التعذيب داخل مديرية الأمن في أنقرة وتعرض المعتقلات لسوء معاملة والتعرية والتهديد وإهانة المحامين والخنق باستخدام كيس بلاستيكي وعدم توثيق الأطباء للتعذيب الذي تعرضت له الفتيات.

وتم توجيه تهم الانتماء إلى حركة الخدمة المعتقلين، والتي تصر أنقرة على مسئوليتها عن إنقلاب عام ٢٠١٦.

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