حليف أردوغان: جعل الرئيس ينتظر بوتين “غطرسة ووقاحة”

أنقرة (زمان التركية) – انتقد رئيس حزب الحركة القومية التركي، دولت بهشالي، بث قناة روسية تقريرا يرصد “إهانة” الرئيس التركي، رجب أردوغان، والوفد المرافق له من خلال جعله ينتظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أروقة الكرملين، بدلا من العكس.

ووصف بهشالي الواقعة المشار إليها بالغطرسة والوقاحة والخسة.

وفي كلمته أمام مجموعة نواب حزبه في البرلمان قال بهشالي: “إن كانت الإدارة الروسية قد سجلت هذه الواقعة وبثتها عن عمد فإن هذا الأمر يعد غطرسة ووقاحة وخسة. آمل ألا يكون الشريط المسجل قد تم إعداده عن قصد. إهانة الرئيس هي إهانة لنا جميعا”.

وتظهر اللقطات التي بثتها القناة الروسية إهانة الروس لأردوغان قبيل المؤتمر الصحفي.

ويظهر التقرير ترجل أردوغان من المصعد قبل بلوغ الصالة التي سيلتقي بها نظيره الروسي بوتين من ثم سار لمدة دقيقتين في أروقة القصر الطويلة التي احتوت لوحات الرؤساء الروس الذين حارب غالبيتهم الدولة العثمانية والمعلقة بأروقة الكرملين.

ولم تنتهِ الإهانة عند ذلك، حيث ترك أردوغان لينتظر، بينما يظهر على تصرفات ووجوه أفراد الوفد المرافق لأردوغان اللحظات المزعجة التي مروا بها، حيث قام البعض منهم بالنظر إلى الساعة بينما أقدم البعض الآخر على تفقد جدران الرواق.

وفي تعليقه على الواقعة التي تمت قبيل قمة موسكو الخميس الماضي، قال أردوغان اليوم الثلاثاء للصحفيين المرافقين له خلال رحة عودته من بروكسل: “لا يمكن التضحية بالعلاقات التركية الروسية بسبب محاولات التضليل الإعلامي”.