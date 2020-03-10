محكمة تحرج أردوغان وترفض معاقبة مواطن بتهمة إهانة الرئيس

أنقرة (زمان التركية) – أصدرت محكمة في العاصمة أنقرة حكمًا بمعاقبة مواطن قال عن الرئيس رجب أردوغان إنه “إبليس”، ولكنها رفضت توجيه تهمة إهانة رئيس الجمهورية للمتهم.

محكمة الجنايات الابتدائية في أنقرة رقم 46 أوضحت في حيثات حكمها أن القرار الصادر في حق المتهم، ليس بسبب إهانته لرئيس الجمهورية، وإنما بسبب إهانته لرئيس حزب سياسي.

مواطن تركي يدعى “ك. د.” كان قد نشر في حسابه على “تويتر”، انتقادات للرئيس أردوغان، في عام 2018، زعم فيها أنه فاز في الانتخابات بشكل غير قانوني، وغير عادل.

المواطن الغاضب قال: “إن أردوغان سيذكر بسرقاته… خذ الانتخابات إنها لك يا إبليس”.

من جانبها وجهت النيابة العامة للمواطن المذكور تهمة إهانة رئيس الجمهورية، وحولت الملف إلى القضاء؛ لكن قاضي المحاكمة حكم بأن المتهم ارتكب تهمة الإهانة من خلال لفظ “إبليس”، وأن العقوبة بتهمة “الإهانة” للشخصيات العادية، 5 أشهر وهي التي ستطبق عليه.

وتخضع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا لرقابة شديدة.

وارتفع عدد التحقيقات بتهمة إهانة أردوغان في عام 2018 إلى 26 ألف و115 بزيادة عن عام 2017 الذي كان يبلغ فيه الرقم 20 ألف و539 في عام 2017، والعام الماضي تم محاكمة 5 آلاف و223 شخص من بينهم 168 طفلا خلال عام واحد.