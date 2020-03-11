إدوين أوكو.. قصة نجاح امتدت من كينيا إلى الولايات المتحدة

أنقرة (زمان التركية) – أدوين أوكو هو أحد الطلاب الذين تلقوا تعليمهم داخل مدرسة تابعة لحركة الخدمة وفاز بمنحة كاملة من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، الذي يُصنف ضمن أفضل جامعات العالم.

وخلال مقابلة خاضها من أجل عملية الاختيار، أوضح أوكو أن كل شيء تغير بعد مشاركته في فئة الرقص بالمهرجان الدولي للغة والثقافة الذي كانت تنظمه حركة الخدمة على مدار السنة.

ويتمتع كل الطلاب المتقدمين للالتحاق بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بدرجات دراسية جيدة، غير أن ما ميز أوكو عن سائر الطلاب هو هذه الفعالية التي شارك بها، إلى جانب مدرسته.

وفي توصيفه للمهرجان الدولي للغة والثقافة خلال المقابلة، ذكر أوكو أن مشاركته في هذا المهرجان كان أمرا مهما جدا، إلى جانب نجاحاته الأكاديمية في مدرسته.

وكان أوكو يواصل تعليمه في مدرسة ريفية بأطراف مدينة كيسومو في كينيا، ثم شارك في مقابلات أكاديمية “لايت” التابعة لحركة الخدمة في مدينة نيروبي لتتغير حياته بالكلية، حيث ذكر أوكو أنه في تلك الأيام كان والده عاطلا عن العمل ويكافح مع شقيقه لمواصلة تعليمهم في مدرسة إعدادية محلية إلى أن نال المنحة الكاملة في أكاديمية لايت.

وأضاف أوكو النجل الأصغر لأسرة مؤلفة من سبعة أشخاص قائلا: “أكاديمية لايت كانت تجربة تعليمية رائعة. توجهت إلى نيروبي لأول مرة في حياتي وأعجبت كثيرا بالمدرسة في نيروبي. شعرت بأنني شخص مبارك عندما تمت مقارنتي بالمدارس الحكومية في كينيا”.

هذا واستغل أوكو الفرص الأخرى التي قدمتها أكاديمية لايت بجانب دراسته، وشارك في المهرجان الدولي للغة والثقافة، ليفوز أخيرًا بمنحة كاملة من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، الذي يعتبر من أفضل جامعات العالم.

يذكر أنه منذ صيف 2016، الذي وقع فيه انقلاب عسكري فاشل، أغلقت السلطات التركية أكثر من ألف مدرسة و15 جامعة خاصة، وتسلم وقف “المعارف” الحكومي بعضها ليتغير نظام التعليم المتميز الذي طبق بهذه المؤسسات التعليمية لسنوات.

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