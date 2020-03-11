بنوك تركيا في ذيل قائمة أقوى البنوك العالمية لعام 2020

نيويورك (زمان التركية) – كشفت مؤسسة “Brand Finance” العالمية عن قائمتها الخاصة بأقوى البنوك حول العالم لعام 2020، دون أن تضيف أي من البنوك التركية ضمن أقوى 100 بنك حول العالم.

المركز الأول كان من نصيب بنك ICBC الصيني الذي تبلغ قيمة علامته التجارية 80.791 دولارا أمريكيا، يعمل به قرابة 450.000 عامل، وتسيطر الحكومة الصينية على 70% من أسهمه.

أما المركز الثاني فقد كان من نصيب بنك ” China Construction Bank”، تبلغ قيمة علامته التجارية 62.602 دولار أمريكي، ويضم أكثر من 14 قسمًا، بها أكثر من 372.000 عامل.

فيما كان المركز الثالث من نصيب البنك الزراعي الصيني أيضًا، بقيمة علامة تجارية بلغت 54 ألفًا و658 دولارا أمريكيا، وعدد عاملين بلغ نحو 24 ألف موظف؛ تلاه في المركز الرابع بنك الصين بقيمة علامة تجارية 50 ألفًا و630 دولارا أمريكيا ومع أكثر من 20 ألف موظف.

وكانت المراكز من الخامس وحتى الثامن من نصيب بنوك أمريكية ليعود بنك China Merchants Bank الصيني مرة أخرى إلى القائمة في المنصب التاسع.

أما بالنسبة للبنوك التركية، فقد جاء أول البنوك التركية، بنك الزراعة، في المركز 147، ثم بنك جرانتي في مركز 153، ثم بنك أك بنك في المركز 188، ثم بنك إيش في المركز 197، ثم بنك يابي كريدي في المركز 201، ثم بنك وقف 299، ثم بنك خلق في المركز 323، ثم بنك دنيز في المركز 331، ثم البنك الاقتصادي التركي (TEB) في المركز 442.