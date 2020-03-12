نائبة ميرال أكشنار تنضم إلى حزب أردوغان !!

أنقرة (زمان التركية) – في واقعة مثيرة للجدل؛ أعلنت البرلمانية المستقيلة من حزب الخير المعارض توبا فوال شوكال انتقالها إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، بعد أن كانت مهاجمة شرسة له.

شوكال، أثارت جدلًا واسعًا الشهر الماضي، بعد أن أعلنت استقالتها من حزب الخير القومي الذي كانت تتولى فيه دور نائب رئيس الحزب ميرال أكشينار، لتثير جدلا أكبر بانتقالها إلى صفوف حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وكانت توبا شوكال وجهت انتقادات لحزب الخير وقالت إن الحزب بات يسخر الجهود الجماعية لخدمة الأهداف الشخصية.

وقالت البرلمانية إن حزبها يقوم بتغييرات في الوظائف بشكل غير قانوني، دون الحصول على موافقة أو علم من رئيس الحزب واللجان المختصة، وأن هناك تناقضا بين الأقوال والأفعال داخل الحزب.

توبا قالت أثناء إعلان استقالتها إن أهالي مدينة أنطاليا هم من أرسلوها إلى البرلمان لممارسة سياسية حرة، مضيفة بأن البعض يفرض عليه سياسات معينة، الأمر الذي قادها إلى إعلان استقالتها من حزبها.

انضمام توبا فوال شوكال، للحزب الحاكم يأتي رغم أنها كانت قالت أمام البرلمان في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي مخاطبة مسؤولي الحكومة: “أنتم تحكمون البلاد من خلال هيئة شؤون دينية تملي الخطب على الأئمة متجاهلين أتاتورك وقيمه، والولاة الذين يحتفلون بتأسيس الجمهورية التركية يتجاهلون أتاتورك أيضًا، من الطبيعي أن تتجاهلونا نحن أيضًا. في السنوات الأخيرة جعلتم القانون شيئًا رمزيًا. تعليق بسيط خاص بالسيد رئيس الجمهورية، يجعل النيابة العامة تفتح تحقيقات، بينما لا يتم الاقتراب ممن يهاجمون أتاتورك”.

يذكر أن حزب الخير تأسس عام 2017 بقيادة وزيرة الداخلية السابقة ميرال أكشينار، بعد انشقاقها عن حزب الحركة القومية بسبب تحالفه مع حزب العدلة والتنمية الحاكم، ودعم الحزب الوليد حزب الشعب الجمهوري، حيث دفع عددا من نوابه في البرلمان إلى الانضمام إليه.

وظهرت توبا بجانب رئيس حزب العدالة والتنمية رجب أردوغان وقيادات الحزب الحاكم، في عدة لقطات.

İsmi Tuba Vural Çokal, Antalyalı olduğunu biliyoruz başkaca bir bilgiye sahip değiliz. Kıymetli Ak partililer, bu hanımefendi bizi dolandırdı. Gözüne sizi kestirmiş, aman dikkat edin…! pic.twitter.com/OSycdcKee6 — Yücel Coşkun (@Yucel_Coskun) March 11, 2020

واعتبر نشطاء ومعارضين أتراك، أن النائبة توبا شوكال خدعت، ناخبيها الذين صوتوا لها، وشنوا هجوما عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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