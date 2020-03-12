وقائع التعذيب داخل مديرية أمن أنقرة أمام البرلمان

أنقرة (زمان التركية)ـــ عرض برلماني تركي معارض في البرلمان، ادعاءات تعرض طلاب جامعيين معتقلين داخل مديرية أمن أنقرة للتعذيب، مطالبًا بالرد على تلك الادعاءات.

نائب حزب الشعب الجمهوري في البرلمان، سزجين تانركولو، قدم استجوابًا لوزير الداخلية سليمان صويلو حول ما إذا كان قد تم فتح تحقيقات حول تلك الادعاءات المتكررة الخاصة بالتعذيب.

سزجين تانري كولو أوضح أن قوات الأمن ألقت القبض على 56 طالبًا جامعيًا في 28 فبراير/ شباط الماضي في الذكرى السنوية للانقلاب، وأفرجت عمن يعانون من مشكلات صحية، بينما تحتجز نحو 40 منهم داخل مديرية أمن أنقرة.

وأشار إلى أن الادعاءات تتحدث عن تعرض الطلاب للتعذيب، وتقييدهم بالأصفاد من الخلف، وتهديدهم بخلع أظافرهم، فضلًا عن خلع ملابسهم والتحقيق معهم في غياب المحامين الموكلين عنهم.

وتسائل النائب في الاستجواب، قائلا: “كم عدد المحتجزين في مديرية أمن أنقرة اعتبارًا من 10 مارس/ أذار الجاري؟ ما هي أعمار الأشخاص المحتجزين وجنسهم، وعدد الطلاب بينهم؟”.

وكانت النيابة العامة أحالت الطلاب المحتجزين، بينهم طالبات، إلى النيابة لتوافق الأخيرة الثلاثاء على اعتقالهم وإرسالهم إلى السجن، بتهمة الصلة بحركة الخدمة، بينهم طالب توفي والده في السجن بعد اعتقاله بتهمة الصلة بالانقلاب الفاشل في 2016، وطالب آخر تبوأ المرتبة الأولى على صعيد تركيا في امتحان الدخول إلى الجامعات.

وكانت انطلقت حملة توقيعات على موقع Change.org تحت شعار ” الطالبات يتعرضن للتعذيب في أنقرة”، حيث أشارت الحملة إلى تعرض 60 شخصا معتقلا من بينهم طالبات جامعيات للتعذيب في أنقرة وطالبات الحملة بالتحقيق فيما تعرضت له الطالبات المعتقلات من سوء معاملة والتعرية والتهديد إضافة إلى إهانة المحامين المدافعين عنهم.

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