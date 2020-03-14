14 مارس 2020

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ضبط عسكريين تركيين يهربان سلاحا إلى سوريا

التاريخ:
فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
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ضبط عسكريين تركيين يهربان سلاحا إلى سوريا
gazeteciler

كيليس (زمان التركية) – ألقت قوات الأمن التركية القبض على ضابطي صف تركيين كانا يحاولان تهريب أسلحة إلى سوريا.

ضابطي الصف عاملين ضمن القوات المتمركزة في سوريا، وأوقفا خلال عبورهما من معبر “تشيلدير أوبا” في مدينة كيليس على الحدود الجنوبية مع سوريا وضبط بحوزتهما مسدسات وبنادق وأعداد كبيرة من الذخيرة.

وفق تقرير قوات الأمن، تم مصادرة 23 بندقية كلاشينكوف، و32 خزانة ذخيرة لها، و1435 طلقة، وذخيرة بندقية دافعة، وعدد مسدس واحد، و3 طلقات نارية من عيار 5.56 مم.

ضابط الصف الأول يدعى “م. أو. ج” ويعمل ضمن القوات الخاصة التابعة لقوات الجاندرما.

وبحسب المعلومات، فقد تم إرسال ضابطي الصف المضبوطين إلى قيادة قوات الجاندرما (الدرك) المركزية في مدينة كيليس، وتم عرضهما على النيابة العامة يوم الخميس المنصرم.

 

 

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kanun
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