الفزع يسيطر على تركيا مع عودة آلاف المعتمرين

أنقرة (زمان التركية) – تترقب السلطات التركية، بقلق بالغ موعد وصول 21 ألف معتمر من المملكة العربية السعودية اليوم الأحد الموافق 15 مارس /أذار الجاري، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

السلطات التركية، متمثلة في وزارة الصحة، أوصت العائدين من العمرة فرض حجر صحي على أنفسهم داخل منازلهم لمدة 14 يومًا، وتجنب العناق والمصافحة مع الآخرين، لحين التأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

قرار وزارة الصحة التركية تسبب في حالة من الخوف والترقب في الشارع التركي، خاصة مع القلق حول ما إذا كان العائدون من العمرة، البالغ عددهم نحو 21 ألفًا سيلتزمون بتنفيذ وصية الحكومة أم لا، خاصة مع إعلان السلطات السعودية اكتشاف 86 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا حتى الآن.

وزارة الصحة التركية كانت قد أعلنت أن السلطات ستقوم بإرسال طائرات لنقل المعتمرين إلى تركيا، مع إجراء الكشف عليهم، وفحص الحرارة طوال الرحلة، لعزل الحالات المشتبه بها في أقسام خاصة بالطائرة.

قرار الوزارة أوضح أنه سيتم نقل المشتبه بإصابتهم إلى المؤسسات الصحية المختصة، فور وصولهم إلى المطارات التركية، مع توصية غير المشتبه بهم بوضع أنفسهم في حجر صحي داخل منازلهم لمدة 14 يومًا، ومنع اختلاطهم أو استقبال أي زائرين.

وكانت السلطات السعودية علقت أواخر الشهر الماضي، استقبال المعتمرين لمكافحة انتشار فيروس كورونا في العالم.

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