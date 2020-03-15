تركيا تغلق معبرًا حدوديًا مع جورجيا

أنقرة (زمان التركية) – أعلنت وزارة الداخلية التركية إغلاق معبر “صارب” الحدودي مع جورجيا أمام المارة اعتبارا من اليوم الأحد ولفترة مؤقتة.

وسجلت تركيا اليوم الإصابة السادسة بفيروس كورونا

وأوضحت الداخلية التركية في بيانها أن تركيا وجورجيا قررتا إغلاق معبر صارب الحدودي، أحد المعابر الحدودية الثلاثة الواقعة بين البلدين، اعتبارا من الأحد ولفترة مؤقتة وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد مشيرة إلى مواصلة المعابر الحدودية الأخرى العمل في إطار اللوائح الحالية.

هذا وسيتم تطبيق هذا الإجراء على مواطني تركيا وجورجيا والبلد الثالث على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 17:00 بتوقيت تركيا و18:00 بتوقيت جورجيا من اليوم ولفترة مؤقتة.

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