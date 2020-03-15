تركيا توقف استقبال مسافرين من 9 دول أوروبية

أنقرة (زمان التركية) – أعلنت السلطات التركية غلق حدودها البرية والبحرية والجوية أمام المسافرين القادمين والمسافرين إلى 9 دول أوروبية هي: ألمانيا، وإسبانيا، وفرنسا، والنمسا، والنرويج، والدنمارك، والسويد، وبلجيكا، وهولندا.

وسجلت تركيا 6 إصابات بفيروس كورنا المستجد في مختلف الولايات.

وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أعلن وقف الرحلات المتجهة إلى الدول المذكورة مؤقتًا، وأبلغ القرار إلى جميع المدن والولايات ومديريات الأمن وقوات الجاندرما (الدرك)، والمديريات العامة للهجرة والدوائر الخاصة بالحدود.

التدابير الاحترازية جاءت بناءً على توصيات اللجنة العلمية التابعة لوزارة الصحة التركية، في ضوء الانتشار السريع لحالات الإصابة الإيجابية بفيروس كورونا المستجد خاصة في إيطاليا وعدد من الدول الأوروبية.

وأوضح وزير الداخلية أن القرار يستثني خروج مواطني هذه البلاد من تركيا للعودة إلى بلادهم، وعودة الأتراك منها إلى بلدهم.

البيان أعلن إيقاف رحلات المواطنين الأتراك المسافرين إلى هذه البلاد مؤقتًا، مؤكدًا على إجراء الحجر الصحي لمدة 14 يومًا للمواطنين الأتراك العائدين من هذه البلدان.

وقالت وكالة الأناضول اليوم إن تركيا سجلت إصابة جديدة بفيروس كورونا لمواطن بعد عودته من العمرة.

وقالت وسائل إعلام محلية في وقت سابق، إن السلطات التركية تترقب بقلق بالغ موعد وصول 21 ألف معتمر من المملكة العربية السعودية اليوم الأحد الموافق 15 مارس /أذار الجاري، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.