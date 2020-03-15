تركيا وأذربيجان توقفان حركة النقل البري والجوي

أنقرة (زمان التركية) – قررت كل من تركيا وأذربيجان إيقاف حركة النقل البري والجوي بين البلدين وذلك خلال مشاورات تمت بين الرئيس التركي، رجب أردوغان، ونظيره الاذربيجاني، إلهام علييف.

وكان أردوغان قد أجرى اتصالا هاتفيا مع علييف تقرر خلاله إيقاف حركة النقل الجوي والبري بين البلدين باستثناء الشحن لفترة مؤقتة وذلك في إطار الإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت رئاسة الاتصالات بالرئاسة التركية في بيان أن الزعيمين تناولا العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية أيضا خلال الاتصال الهاتفي مشيرة إلى اتفاق الزعيمين على إيقاف حركة النقل الجوي والبري بين البلدين باستثناء الشحن لفترة مؤقتة وذلك ضمن إجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسجلت تركيا حتى اليوم ٦ إصابات بفيروس كورونا المستجد.

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