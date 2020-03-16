تركيا.. اتحاد منتجي ألبان في قونيا يشهر إفلاسه

أنقرة (زمان التركية) – أصابت الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تركيا العديد من الأنشطة التجارية حتى وصلت إلى قطاع إنتاج الألبان.

مؤخرا رفع اتحاد أريلي لمنتجي الألبان في قونية برئاسة عضو مجلس البلدية عن حزب العدالة والتنمية ومرشح الحزب السابق لنيابة البرلمان، أرجومنت ساريكافا، راية الإفلاس.

وسقط منتجو الألبان وآلاف الدائنين ضحايا لإفلاس اتحاد أريلي لمنتجي الألبان الذي يعد أحد أبرز شركات إنتاج الألبان في تركيا.

وسبق وتقدم الاتحاد بطلب تسوية إفلاس في سبتمبر/ أيلول الماضي من أجل إعادة جدولة ديون الاتحاد.

وفتحت السلطات التركية تحقيقا بحق الإداريين في الاتحاد على خلفية البلاغ الذي تقدم به المنتجون، وأوضحت الدائرة الأولى لمحكمة “أريلي” في قرارها رفض طلب المهلة وتسوية الإفلاس المتقدم به المدعي وإعلان إفلاس شركة اتحاد أريلي لمنتجي الألبان اعتبارا من الساعة 14:37 من يوم 25 فبراير/ شباط من عام 2020.

جدير بالذكر أن اتحاد أريلي لمنتجي الألبان تأسس في عام 2009 وكان يقدم إمكانات كبيرة لمنتجي الألبان بالمنطقة، لكنه لم يصمد أمام الأزمة الاقتصادية التي لحقت به.

ويتيح القانون في تركيا عبر طلب تسوية الإفلاس للمؤسسات الاستثمارية التي تواجه أزمات اقتصادية وديون، الحماية المؤقتة من مصادرة الأصول لصالح أصحاب الديون.

ويشار إلى أنه خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2019 وصل إجمالي الشركات التركية التي طلبت تسوية إفلاس من المحاكم التجارية 2880 شركة، وذلك بعد أن كان عدد الشركات التي طلبت تسوية إفلاس العام قبل الماضي، 846 شركة.

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