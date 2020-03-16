محكمة تركية تفرج عن صحفي بغرامة بعد تغيير تهمته

أنقرة (زمان التركية) – قضت محكمة تركية بإخلاء سبيل رئيس تحرير موقع إخباري، بغرامة مالية بعد تعديل عقوبة الحبس الصادرة بحقه.

الدائرة 49 بالمحكمة الجنائية في إسطنبول قررت تحويل عقوبة السجن 50يوما الصادرة بحق ألب تكين دورسون أوغلو، رئيس تحرير موقع (Yakın Doğu) إلى غرامة مالية بقيمة ألف ليرة.

ونظرت المحكمة أمس أولى جلسات محاكمة دورسون أوغلو المعتقل بتهمة “تحريض المواطنين على الكراهية والعداء” عبر منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الأوضاع في إدلب، وحولت التهمة الموجهة إليه إلى “مدح الجريمة والمجرم”.

وخلال دفاعه أوضح دورسون أوغلو أن منشوراته التي تدور حولها المحاكمة لم تنشر بقصد الاتهام بل بهدف نقل الأخبار.

من جانبه أفاد محامي دورسون أوغلو، جوركان بيشان، أنه لم يتم تقديم أدلة مادية تثبت الادعاءات المثارة بحق موكله.

هذا وأشارت المحكمة في قرارها إلى تحويل عقوبة السجن الصادرة بحق دورسون أوغلو بتهمة “مدح الجريمة والمجرم” إلى غرامة مالية بقيمة ألف ليرة، وقضت بإخلاء سبيله.

وتخضع مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا لرقابة شديدة.

يشار إلى أن أخبار مقتل ضباط أتراك في طرابلس وإدلب تسبب بالفترة الأخيرة في اعتقال صحفيين من أربع وسائل إعلامية هي (سوزوجو) وموقع (OdaTV) وصحيفة (يني تشاغ) وصحيفة “يني ياشام”.

يأتي ذلك رغم اعتراف الرئيس التركي رجب أردوغان، الشهر الماضي بسقوط عدد من الجنود الأتراك في ليبيا، ما يؤكد التقارير الصحفية التي تحدثت عن وفاة عسكريين أتراك ودفنهم سرا. والأسبوع الماضي قال أردوغان إن 59 جنديا تركيا قتلوا في إدلب منذ إطلاق عملية “درع الربيع” في 27 فبراير/ شباط الماضي.