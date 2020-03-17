الدولار يسجل 6.43 ليرة في تركيا

أنقرة (زمان التركية)ــ سجل سعر صرف الدولار في تركيا اليوم الثلاثاء 6.43 ليرة، لتتكبد العملة المحلية أكبر خسارة منذ سبتمبر/ أيلول عام 2018.

وكان سعر صرف الدولار سجل أمس الإثنين مع بداية تعاملات الأسبوع 6.40 ليرة، متأثرا بتسجيل إصابات بفيروس كورونا.

كما سجل سعر صرف اليورو اليوم الثلاثاء 7.13 في تراجع طفيف عن أمس الإثنين الذي سجل فيه 7.15.

وخلال الأسبوع الماضي استهل الدولار في تركيا التعاملات عند مستوى 6.10 ليرة بفعل الاتجاه العالمي للهروب من المخاطرة النابعة من مخاوف فيروس كورونا، ومن ثم ارتفع الدولار عقب تسجيله أداء متذبذبا ليبلغ 6.34 ليرة.

وشهد الأسبوع الماضي وخصوصا يومي الإثنين والخميس ضغوط بيع نابعة من المخاوف الدولية في وسائل الاستثمار من فئة الليرة.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة في تركيا بفيروس بفيروس كورونا المستجد، إلى 47 حالة حتي مساء الإثنين، بعد أن كان العدد قبلها بيوم 12 حالة فقط.

وقررت تركيا أمس تعليق صلاة الجماعة في كافة مساجد البلاد، للحد من انتشار فيروس كورونا.

ومن جملة التدابير الأخرى التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا، تعطيل المدارس لأسبوعين، والجامعات لثلاثة أسابيع، إلى جانب إغلاق مؤقت للملاهي والنوادي الليلية والحانات وصالات الديسكو، وتعليق الرحلات إلى 9 دول أوروبية.

وتسبب انتشار الفيروس القاتل، في حالة هلع للمواطنين الذين تكالبوا على شراء المواد الغذائية والمواد الطبية والمطهرات بكميات كبيرة.

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