بعد غزوه العراق وإيران.. جراد عملاق يظهر في جنوب تركيا

أنقرة (زمان التركية) –ظهر الجراد العملاق في بلدة يوكساك أوفا التابعة لمدينة هكاري جنوب شرق تركيا على الرغم من موسم الشتاء، وذلك بعدما ظهر في العراق وإيران.

الطبيب البيطري ببلدية يوكسك أوفا، حكيم كاتشان،قال “من المحتمل أن هذه الجراد يتبع السرب الذي غزا العراق وإيران. ومن المحتمل أن هذا السرب كان ليغزو هنا أيضا لو كانت الأجواء أكثر دفئا”.

أضاف “أن تشاهد جراد في يوكسك أوفا في هذا التوقيت من العام أمر لا يصدق. هذا الجراد يغزو العراق وإيران حاليا لأن الأجواء هناك أكثر دفئا. ولم يأت الجراد إلى هنا بعدُ نظرا لأن الثلوج لا تزال تغطي الأرض هنا”.

وأوضح مواطن تركي يُدعى عبيد كرتال ويعمل تاجرا بالبلدة أنه شاهد جرادا كبيرا أمام باب المحل الخاص به أثناء فتحه في ساعات الصباح، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية.

وأضاف كرتال: “ذهلت كثيرا لوجود هذا الجراد الكبير في يوكسك أوفا خلال موسم الشتاء. الاحتمال الأكبر أنه قدم من العراق وإيران. قمت بقياس حجم الجرادة باستخدام المتر وتبين أن طولها يبلغ نحو ثماني سنتيمترات. نحمد الله أن الأجواء باردة حاليا وإلا كان الجراد ليغزو البلدة”.

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