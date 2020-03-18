بعد اختفائه منذ بداية كورونا.. أردوغان يشارك باجتماع عن بعد

أنقرة (زمان التركية) – بعدما اختفى الرئيس التركي رجب أردوغان عن الأنظار، وعن عدسات الكاميرات، منذ بداية أزمة الانتشار الواسع لفيروس كورونا المستجد، ظهر خلال مشاركته في قمة رباعية.

وظهر أردوغان في صورة نشرتها رئاسة الجمهورية التركية، حول قمة رباعية أجريت مع كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بروس جونسون، من خلال تقنية الفيديو كونفيرانس.

القمة الرباعية ناقشت عددا من الموضوعات الإقليمية العالقة، على رأسها مكافحة فيروس كورونا، وكذلك الأزمتين الليبية والسورية، وبالتحديد ملف إدلب.

القمة استمرت نحو ساعة و15 دقيقة، وأوضحت رئاسة الجمهورية في بيانها أن الاجتماع ناقش سبل مكافحة فيروس كورونا، وتقديم المساعدات الخاصة بإدلب، وكذلك أزمة اللاجئين، وآخر تطورات الوضع في ليبيا، ووضع الاتحاد الأوروبي، والعلاقات التركية الأوروبية.

وأثار غياب أردوغان عن النظار ليثير الكثير من الجدل حول حالته الصحية.

وأعلنَ أمس عن أول وفاة بفيروس كورونا في تركيا، وارتفع عدد المصابين بالمرض إلى 98، بعد أن كان 47 في اليوم السابق.