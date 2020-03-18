غضب شعبي في تركيا من عدم إخضاع إبنة مسئول للحجر الصحي

أنقرة (زمان التركية) – فتحت السلطات التركية تحقيقا في واقعة تسهيل الشرطة مغادرة نجلة مسئول في قبرص التركية البلاد بدون المرور على الحجر الصحي حيث كانت قادمة من العاصمة الفرنسية باريس.

واصطحب شرطي تركي نجلة مدير وحدة الطيران المدني في قبرص التركية، مصطفى صوفي، من حافلة كان بها مسافرين عائدين من باريس في طريقهم إلى الحجر الصحي.

وعلى خلفية هذه الواقعة بدأت نيابة غازي عثمان باشا في إسطنبول تحقيقا ضد الشرطي.

وذكرت وكالة (سبوتنيك) الروسية أن النيابة العامة في تركيا تحركت على الفور عقب إنزال الشرطة لمسافرة قادمة من فرنسا من على متن حافلة الحجر الصحي، حيث بدأت النيابة تحقيقات ضد عناصر الشرطة بتهمة مخالفة إجراءات الحجر الصحي.

من جانبه أفاد وزير الصحة التركي، عبد الحميد جول، أن الجميع سواسية أمام القانون مشيرا إلى متابعة الواقعة.

وعبر حسابه بموقع تويتر أضاف جول أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن واقعة إنزال الشرطة لمواطنين من على متن حافلة الحجر الصحي، مؤكدا أنه لن يُقبل أي تجاوزات أو معاملات استثنائية في هذا الأمر.

وتظهر اللقطات التي التقطها أشخاص على متن الحافلة نفسهاقيام عناصر الشرطة بقطع الطريق على الحافلة وإنزال سيدة من على متنها.

وعلى الفور توالت ردود الفعل الساخطة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وأعلن البعض عزمه تقديم بلاغات ضد وزير الصحة.

وعلى خلفية ردود الفعل الساخطة نشر وزير الداخلية، سليمان سويلو، تغريدة ذكر خلالها أن المواطنين القادمين من فرنسا ترجلوا من الطائرة للقيام بترانزيت ثم الذهاب إلى قبرص التركية وهو ما لم يحدث في الفترة الأخيرة موضحا أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن هذه الواقعة الخاطئة وأكد أن المسافرين يجب ان يدخلوا إلى الحجر الصحي ومن ثم المغادرة إلى قبرص بعد انقضاء 14 يوما.

وأعلنت تركيا اليوم عن البدء في إجلاء مواطنيها الراغبين في العودة من أوروبا، وتطبيق حجرًا صحيا على القادمين على متن الرحلات الجوية من تسع دول أوروبية، حيث يتوجب عليهم قضاء مدة 14 يومًا في حجر صحي بمساكن طلابية.

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