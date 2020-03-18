فصيلة دمك قد تعرضك للإصابة بفيروس كورونا

أبو ظبي (زمان التركية)ـــ كشفت أحدث الأبحاث الصينية أن فصيلة الدم التي يحملها الإنسان لها دور في رفع خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

الدراسة أجريت في مدينة ووهان معقل فيروس كورونا، قالت إن الذين يحملون فصيلة الدم A معرضون بشكل أكبر لخطر الإصابة بفيروس كورونا، مقارنة بأصحاب باقي الفصائل. وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عن صحيفة (ديلي ميل).

وبلغت نسبة المصابين من حاملي فصيلة الدم A في ووهان 41 بالمئة، مقابل 25 بالمئة للذين يحملون فصيلة الدم O.

كما كانت النسب ذاتها بين فصائل دم حالات الوفاة بسبب المرض، 41 بالمئة للفصيلة A، و25 بالمئة للفصيلة O.

وشكل الأشخاص الذين يحملون الفصيلة O نحو 25 بالمئة من إجمالي الوفيات، رغم أنهم يشكلون 32 بالمئة من إجمالي سكان ووهان.

وفحص أصحاب البحث 2173 شخصا مصابا بفيروس كورونا، بمن فيهم 206 أشخاص توفوا بسبب هذا المرض، وقارنوا بياناتهم مع معلومات عن 3694 شخصا من الأصحاء في المدينة.

لكن الباحثين لم يستطيعوا أن يجدوا تفسيرا علميا لسبب التباين في نسب الإصابة بالفيروس حسب فصيلة الدم.