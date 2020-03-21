تركيا.. زيادة في أسعار البنزين والسولار

أنقرة (زمان التركية) – طبقت الحكومة التركية زيادة على أسعار البنزين بنحو 4 قروش، وزيادة في أسعار السولار بقيمة 11 قرشًا، اعتبارًا من منتصف ليل الجمعة.

أعلن عن ذلك نقابة ملاك محطات الطاقة والإمداد بالبترول والغاز في تركيا (EPGİS).

وبحسب بيان للنقابة، ارتفع سعر لتر السولار في أنقرة من 5.28 ليرة إلى 5.41 ليرة، بينما ارتفع السعر للمنتج نفسه في إسطنبول من 5.18 ليرة إلى 5.29 ليرة؛ أما في إزمير فقد ارتفع السعر من 5.30 ليرة إلى 5.41 ليرة.

أما أسعار البنزين فقد سجلت زيادة في محطات التزويد بالوقود في العاصمة أنقرة من 5.28 ليرة إلى 5.32 ليرة، بينما ارتفع السعر في إسطنبول من 5.19 ليرة إلى 5.23 ليرة، فيما ارتفع في إزمير من 5.29 ليرة إلى 5.33 ليرة.

يأتي ذلك بينما هبطت أسعار النفط عالميا.

ويرتبط سعر المحروقات في تركيا بالسعر العالمي لذلك تعتبر بين الدول الأعلى من حيث أسعار المحروقات مقارنة بمستوى دخل المواطنين.