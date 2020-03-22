بائع تركي يسخر من حديث أردوغان عن تجاوز أزمة كورونا بالدعاء

أنقرة (زمان التركية) – سأل مراسل قناة تبث على موقع يوتيوب أحد الباعة الجائلين في تركيا عن سبب عدم ملازمته المنزل في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، إلا أنه شن هجوما على الرئيس التركي رجب أردوغان.

وخلال إجابته عن سؤال المذيع أوضح البائع الشاب أن الخبراء صائبون في تحذيراتهم غير أنه لا يستطيع ملازمة المنزل في ظل هذه الأوضاع التي يصعب فيها توفير لقمة العيش.

وأضاف قائلا: “حياتنا صعبة. سنتعرض للجوع في ظل هذه الأوضاع. رؤساء الدول الأخرى يصرحون أن شعوبهم لن تجوع وأن الشركات لن تفلس، بينما يوضح رئيسنا أننا سنتجاوز الأزمة بالدعاء”، على حد تعبيره.

ودعا البائع الشاب ذو الـ 19 عاما السلطات المعنية إلى التفكير في أوضاع المواطن وتقديم حلول قابلة للتطبيق من أجل تجاوز هذه المرحلة الصعبة بصورة أفضل.

ومن ضمن آخر الإجراءات الاحترازية المتخذة لوقف تفشي وباء كورونا، إصدار السلطات قرارا بتطبيق حظر تجوال إجباري على كبار السن، الأكبر من 65 عامًا، والمواطنين المصابين بأمراض مزمنة، لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت تركيا مساء السبت عن تسجيل 277 حالة إصابة جديدة و12 حالة وفاة، ليرتفع عدد المصابين إلى 947، والمتوفين إلى 21 شخص من كبار السن