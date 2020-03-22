توقف 14 مليون رقم محمول في الصين خلال شهرين.. هل كورونا السبب؟

أنقرة (زمان التركية) – أثارت الإحصاءات الصادرة مؤخرا عن شركات الاتصالات في الصين حول تراجع اشتراكات خطوط المحمول خلال شهرين بنحو 14 مليون شخص، تساؤلات حول دقة البيانات الرسمية للحكومة بخصوص وفيات كورونا.

وأشارت البيانات التي تم تداولها خلال برنامج تلفزيوني يُبث داخل هونغ كونغ إلى تراجع اشتراكات خطوط محمول شركة China Mobile بنحو 8 ملايين و116 ألف شخص وتراجع اشتراكات خطوط محمول شركة China Telecom بنحو 5 ملايين و170 ألف شخص خلال شهرين.

وخلال الفترة عينها تراجعت اشتراكات خطوط محمول شركة China Unicom بنحو مليون و186 ألف شخص.

تراجع اشتراكات 14 مليون شخص في غضون شهرين بشكل استثنائي أثار تساؤلات حول الأرقام الرسمية التي تقدمها السلطات الصينية بشأن الوفيات وحالات الإصابة بالفيروس.

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